Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана сообщило об изменении графика рабочего времени, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщается, с 18 апреля сотрудники центрального аппарата, а также ведомств и территориальных подразделений начнут рабочий день в 08:00, завершение останется прежним — в 17:30. Обеденный перерыв установлен с 13:00 до 14:30.

"Всех услугодателей просим перейти на обновленное расписание и осуществлять приём строго в соответствии с новым графиком", — подчеркнули в министерстве.

Изменения утверждены приказом №82-Ө от 3 апреля 2025 года и соответствуют статье 46 Трудового кодекса РК.

Аналогичные изменения с 21 апреля вступят в силу и в госструктурах Актюбинской области, где обеденный перерыв сократили, а начало рабочего дня сдвинули на полчаса раньше.

Ранее мы писали о том, что четыре района ВКО будут жить по своему времени.

С начала года, аналогичный режим работы был введен в трех других районах области. Катон-Карагайский район перешел на новый график в январе, а районы Улкен Нарын и Маркаколь – в феврале.