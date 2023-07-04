В одном из городов ВКО акимом впервые стала женщина

Фото: yk-news.kz

В городе Серебрянск в ВКО главой города впервые стала женщина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на yk-news.kz.

Выборы прошли в последнее воскресенье июня. Выбирали акима Серебрянска и акима посёлка Прибрежный.

Нургуль Бакынова ранее занимала пост акима Парыгинского сельского округа.

Нургуль Асановне 46 лет, родом она из города Аягоз. 20 лет она преподавала в школах и университетах ВКО вплоть до 2020 года. С июня 2020 года была назначена на должность акима Парыгинского сельского округа.

В текущем году выдвинула свою кандидатуру на должность главы Серебрянска. В список избирателей по Серебрянску было включено 5 426 избирателей, из них проголосовали 3 443 человека. Большинство голосов были отданы Нургуль Асановне.