В образцах грунта с Луны обнаружили воду

Китайские ученые обнаружили на Луне минерал, обогащенный водой. Его выявили в образцах, доставленных на Землю миссией "Чанъэ-5", передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv.

Открытие показало, что следы воды присутствуют на Луне в гораздо более высоких широтах, чем было известно ранее. Эти данные будут полезны для планирования будущих миссий к спутнику Земли.

Исследователи из Китайской академии наук установили, что молекулы воды могут сохраняться в освещенных Солнцем областях Луны в виде гидратированных солей. Предыдущие пробы, доставленные астронавтами "Аполлона", свидетельствовали, что Луна может быть полностью сухой. Однако последующие открытия доказали обратное.

Так, в 2009 году индийская миссия "Чандраян-1" выявила на Луне признаки гидратированных минералов в виде молекул кислорода и водорода. В 2020 году в NASA объявили об обнаружении воды на солнечной стороне Луны. Китайский лунный аппарат представил первые материальные свидетельства наличия лунной воды.

Анализ показал, что "неизвестный лунный минерал (ULM-1)" богат молекулами воды и аммиака. Молекулы воды составляли примерно 40% образца.

Поискам воды на Луне уделяется большое внимание, так как она является важнейшим ресурсом для будущих астронавтов. Кроме того, ее анализ позволит лучше понять историю формирования и эволюции Луны, сообщает Nature Astronomy.