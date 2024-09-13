В областном центре Актюбинской области интенсивно ведется дорожное строительство
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В ходе рейда аким области Асхат Шахаров проверил как продвигается строительство дорог в массивах Бауырластар-3 и Жибек Жолы, передаёт BaigeNews.
В Бауырластар-3 строят подъездную дорогу к "Комфортной школе". Массив постепенно разрастается, к домам подведены все коммуникации, что создает для проживания людей комфортные условия. Осталось, как заметил аким, обустроить дороги и запустить удобные автобусы для населения.
"Подрядная организация ТОО "Бизнес Строй Контракт" ведет укладку первого слоя асфальта толщиной в шесть сантиметров. Работы ведутся по отсыпке песчано-гравийной смеси и щебеночного покрытия. По проекту подрядчик должен провести освещение вдоль дороги и построить тротуар", - рассказал о проделываемой работе замакима города Жулдызбек Бисембин.
"Жители "Бауырластар-3" просили пустить в их массив автобусы большей вместимостью. Сейчас на маршрут выходят восемь автобусов модели "ПАЗ". Скоро в город придут еще 50 новых автобусов. Нужно часть их направить по данному маршруту", - поручил глава региона Асхат Шахаров акиму города Азамату Бекету.
Строительство дороги в Бауырластар-3 подрядчик планирует завершить осенью. Новая дорога общей протяженностью 1,8 км.
Осмотрел аким и ремонт дороги по улице Жумабека Ташенова. Подрядная организация ТОО "Атырауинжстрой-АИС" проводит капитальный ремонт дороги протяженностью 1,3 км с расширением проезжей части. Старое асфальтовое покрытие было снято до основания. Сейчас подрядчик готовится к укладке первого слоя асфальта, пообещав закончить его за неделю.
Пока идет ремонт автобусы ходят окружным путем, что доставляет неудобство населению. Осмотрев фронт работ глава региона поручил ускорить работы.
"За неделю вы должны положить нижний слой асфальта и открыть дорогу для транспорта. Начался учебный год, людям надо добираться до школы, работы. Для этого должны быть созданы условия", - поручил представителю подрядной организации аким.