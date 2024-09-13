В областном центре Актюбинской области интенсивно ведется дорожное строительство

В ходе рейда аким области Асхат Шахаров проверил как продвигается строительство дорог в массивах Бауырластар-3 и Жибек Жолы, передаёт BaigeNews.

В Бауырластар-3 строят подъездную дорогу к "Комфортной школе". Массив постепенно разрастается, к домам подведены все коммуникации, что создает для проживания людей комфортные условия. Осталось, как заметил аким, обустроить дороги и запустить удобные автобусы для населения.

"Подрядная организация ТОО "Бизнес Строй Контракт" ведет укладку первого слоя асфальта толщиной в шесть сантиметров. Работы ведутся по отсыпке песчано-гравийной смеси и щебеночного покрытия. По проекту подрядчик должен провести освещение вдоль дороги и построить тротуар", - рассказал о проделываемой работе замакима города Жулдызбек Бисембин. "Жители "Бауырластар-3" просили пустить в их массив автобусы большей вместимостью. Сейчас на маршрут выходят восемь автобусов модели "ПАЗ". Скоро в город придут еще 50 новых автобусов. Нужно часть их направить по данному маршруту", - поручил глава региона Асхат Шахаров акиму города Азамату Бекету.

Строительство дороги в Бауырластар-3 подрядчик планирует завершить осенью. Новая дорога общей протяженностью 1,8 км.

Осмотрел аким и ремонт дороги по улице Жумабека Ташенова. Подрядная организация ТОО "Атырауинжстрой-АИС" проводит капитальный ремонт дороги протяженностью 1,3 км с расширением проезжей части. Старое асфальтовое покрытие было снято до основания. Сейчас подрядчик готовится к укладке первого слоя асфальта, пообещав закончить его за неделю.

Пока идет ремонт автобусы ходят окружным путем, что доставляет неудобство населению. Осмотрев фронт работ глава региона поручил ускорить работы.