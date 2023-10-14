В области Жетысу рыбак упал с высокого обрыва и повредил спину

Жетысуские спасатели пришли на помощь рыбаку, который упал с обрыва и из-за травм спины не смог выбраться самостоятельно, передаёт BaigeNews.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС области, сообщение о несчастном случае в Алакольском районе на берегу реки Ыргайты поступило 13 октября в 18:20.

"На место происшествия незамедлительно направились спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС. Выяснилось, что мужчина во время рыбалки по неосторожности сорвался с высокого берега и получил различные травмы спины, из-за чего не смог самостоятельно передвигаться. Рядом находящиеся очевидцы, вытащив его на берег, позвонили на номер 112. Для того, чтобы доставить пострадавшего к экипажу скорой медицинской помощи, спасателям пришлось нести его на носилках в пешем порядке, преодолевая скалистую, горную местность", — рассказали в ДЧС.

После успешной спасательной операции пострадавший был госпитализирован в ЦРБ Алакольского района.