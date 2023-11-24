В области Жетысу нет аварийных и трехсменных школ. Однако актуальной является решение проблемы приспособленных школ, передает BaigeNews.kz.

С этой целью в регионе строятся новые современные школы. Об этом стало известно в ходе брифинга на площадке СЦК при Президенте РК с участием Бейбита Исабаева.

Из 6 школ, запланированных на этот год, введено 5 на 560 мест, до конца года будет введена в эксплуатацию еще 1 школа на 1200 мест. Также ведется строительство 5 школ, 2 из которых строятся в рамках национального проекта "Комфортная школа" на 1800 мест.

"Всего до 2026 года в области будет построена 21 новая школа, в том числе 7 – в рамках нацпроекта "Комфортная школа". Будет создано 6600 мест", - сообщил аким области Бейбит Исабаев, выступая на брифинге в столице.

К слову, на сегодня в области Жетысу имеется 340 школ, где обучается 130,3 тыс. учащихся.