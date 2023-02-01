В области Жетысу необоснованно начисляли налоги за рекламу — Антикор

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Антикор выявил незаконное начисление налогов за наружную рекламу 125 предпринимателям Жутысуской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Выяснилось, что за неуплату этих налогов органы государственных доходов области незаконно наложили арест на движимое и недвижимое имущество, а также заблокировали банковские счета предпринимателей", — говорится в сообщении.

После проведения комплексных мероприятий Антикором по области Жетысу управление госдоходов отменило ранее начисленные налоги за рекламу и сняло все аресты на имущество бизнесменов.