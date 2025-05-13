В городе Текели правоохранительные органы пресекли одну из крупнейших попыток незаконного сбыта рогов сайгака, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Совместную операцию провели сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции области Жетысу, департамент пограничной службы КНБ РК и прокуратура региона.

В ходе спецмероприятия был задержан житель города Темиртау. В его автомобиле Subaru обнаружили три картонные коробки, обмотанные скотчем. Внутри находились более 300 рогов сайгака - редкого и охраняемого животного, занесённого в Красную книгу. Все изъятые рога направлены на судебную экспертизу.

По предварительным оценкам, ущерб природе оценивается в 539 миллионов 667 тысяч тенге. Подозреваемому уже избрана мера пресечения - домашний арест, а в его отношении ведутся следственные действия.

Согласно законодательству Республики Казахстан, за браконьерство и незаконный оборот особо ценных частей диких животных предусмотрено наказание в виде лишения или ограничения свободы сроком до 7 лет с возможной конфискацией имущества и запретом занимать определённые должности.

Правоохранительные органы продолжают расследование, устанавливаются все участники преступной схемы. Дело уже вызвало широкий общественный резонанс, поскольку сайгак - один из символов казахстанской степи, находящийся под строгой охраной.

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