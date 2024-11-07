В области Жетісу вернули налоги родителям детей с инвалидностью

В области Жетісу прокуроры обнаружили, что с родителей и опекунов детей с инвалидностью незаконно удерживали индивидуальный подоходный налог, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение прокуратуры региона.

"В результате проверки было возвращено свыше 2 млн тенге, а ответственные лица понесли дисциплинарное наказание", - говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству, родители и опекуны детей с инвалидностью освобождены от уплаты индивидуального подоходного налога. Однако Управление государственных доходов по Кербулакскому району вопреки требованиям пп.3) п.1 ст.346 Налогового кодекса взимали налог с указанных граждан.

"Например, с работницы отдела образования, у которой ребенок с инвалидностью, с 2021 по 2023 годы удержали более 400 тыс. тенге", - добавили в областной прокуратуре.

Проверка выявила такие же нарушения и у 19 других родителей и опекунов. Все неправомерно удержанные деньги были возвращены, а руководитель налогового отдела получил "выговор".