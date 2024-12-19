С момента создания области Жетісу в регионе в результате проведения ремонта и нового строительства обновление объектов социальной инфраструктуры составило 50%, передаёт BaigeNews.kz.

В частности, в сфере образования введено 15 новых школ на 5310 мест, проведен капитальный ремонт 19 объектов. При этом в сфере здравоохранения за последние три года введено в эксплуатацию 98 объектов. Об этом стало известно в ходе брифинга акима области Бейбита Исабаева, состоявшегося на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК в Астане.

В рамках национального проекта "Комфортная школа" с 2023 года в регионе ведется строительство 2 школ на 1800 мест, при этом одна из них введена в текущем году, вторая – переходящая на следующий год. В целом в 2025 году запланировано строительство 7 школ. В результате будет обновлено 38 или 40% из 95 школ, подлежащих ремонту.

Что касается сферы здравоохранения, то за последние три года в области Жетісу введено в эксплуатацию 98 объектов, из них новое строительство – 31, также установлен 61 блочно-модульный медицинский комплекс, проведен капитальный ремонт 6 объектов. Только в этом году в регионе возведен уже 51 объект, из них новых 25 объектов и 26 БМК.

"Нужно отметить, область Жетісу в числе первых начала широко применять практику установки блочно-модульных комплексов. Так, на следующий год запланирован ввод еще 69 объектов здравоохранения, в том числе 44 объекта – это новое строительство, из них 36 – по программе "Модернизация сельского здравоохранения" и 18 блочно-модульных комплексов. Также капитальным ремонтом будет охвачено 7 объектов. В результате принятых мер будет обновлено 167 объектов или 57,2% из 292 объектов здравоохранения области, подлежащих ремонту", - сообщил Исабаев.

Без внимания не остается и сфера культуры, где в 2022-2024 годах введено в эксплуатацию 12 домов культуры, в том числе 8 БМК, а также проведен капитальный ремонт 10 объектов. На следующий же год будет введено еще 7 объектов. Таким образом, обновление составит 33,3%.

Что касается спорта, то в этой сфере в регионе введено 18 объектов, включая ФОКи, спорткомплексы, залы для борьбы, стадионы, также установлено 10 блочно-модульных спортивных комплексов. Кроме того, в Талдыкоргане введены волейбольный центр "Жетісу", не имеющий аналогов в Казахстане, и четырехэтажный жилой дом для спортсменов, построенный за счет инвесторов. Помимо этого, за счет инвестора открыт Центр настольного тенниса.Кроме того, установлено 10 блочно-модульных спортивных комплексов.