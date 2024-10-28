В области Ұлытау возвращены государству 218 млн тенге

В ходе прокурорской проверки в Отделе жилищно-коммунального хозяйства г. Жезказган (далее – Отдел) выявлен факт принятия строительных работ по завышенной стоимости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Улытауской области.

Сумма необоснованно выплаченных бюджетных средств составила 218 млн тенге.

"Мерами прокурорского реагирования нарушения устранены, бывший руководитель Отдела привлечен к ответственности по статье 371 Уголовного кодекса "Халатность, повлекшая по неосторожности тяжкие последствия", - говорится в сообщении.

На сегодня указанная сумма добровольно возвращена в доход государства.