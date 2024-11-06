В области Ұлытау на два дня введут ограничения
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С 7 по 8 ноября текущего года в регионе планируется проведение антитеррористических учений "Ұлытау-Антитеррор-2024", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Антитеррористического центра Республики Казахстан.
"В рамках учения на территории области Ұлытау предусмотрены временные меры, ограничивающие движение автотранспортных средств и передвижение населения.
В этой связи, призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учениям, выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения", - говорится в обращении к населению области.
Ранее сообщалось, что ячейку экстремистской организации ликвидировали на юге Казахстана.
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