Прокуратура области Абай восстановила нарушенные трудовые права 809 сотрудников коммунального предприятия, передаёт BaigeNews.kz. Речь идёт о работниках КГП на ПХВ "Областная ветеринарная служба", которые с января текущего года не получали заработную плату. Общая сумма долга составила внушительные 280 миллионов тенге.

Как выяснили надзорные органы, причиной задержки выплат стала несвоевременная реорганизация предприятия, инициированная Управлением ветеринарии области. Эта ошибка привела к серьёзным последствиям - люди несколько месяцев оставались без заработанных денег.

После вмешательства прокуратуры задолженность по зарплате была полностью погашена. Все 809 работников получили свои честно заработанные средства, а виновные должностные лица понесли дисциплинарную и административную ответственность.

В ведомстве подчёркивают, что работа по защите трудовых прав продолжается и находится на особом контроле.

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