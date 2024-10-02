В области Абай выпускнице колледжа вручили сертификат на сумму 4 млн в рамках акции "Мейірім"

В рамках акции "Мейірім", направленной на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускнице Жарминского технологического колледжа Алене Голубовой был вручен сертификат на сумму 4 млн тенге. Патронатную помощь оказала КГП на ПХВ "Поликлиника №1 г. Семей", которая с 2012 года оказывает социально-патронатную помощь Алене, передаёт BaigeNews.kz.

Коллектив поликлиники с 2012 года на протяжении всего периода патронатного сопровождения перечислял 1% от своей заработной платы на ее счет в "Отбасы банк". За 12 лет удалось накопить сумму в размере 4 019 028 тенге, которая станет весомой поддержкой на пути к дальнейшему обучению и самостоятельной жизни Алены. Воспитание и поддержку Алены на протяжении этих лет осуществляла воспитатель патронатной службы Жанна Динслямова.

Отметим, Алена получила квартиру в 2023 году по программе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Теперь она планирует направить средства на приобретение мебели для своего жилья.

Акция "Мейірім" направлена на привлечение внимания общественности к проблемам детей-сирот и пропаганду семейных форм воспитания. В настоящее время в акции по области участвуют 222 ребенка, за которыми закреплены различные организации. На их счета уже перечислено более 28 млн тенге.