В 2024 году уборочная площадь сельхозкультур в области составила 749,5 тысяч га. Из них зерновые культуры занимали 299,0 тысяч га, масличные – 295,8 тысяч га, картофель – 5,8 тысяч га, овощи – 5,4 тысяч га, а кормовые культуры – 143,5 тысяч га. Об этом рассказал руководитель управления сельского хозяйства Ертай Куанбаев в ходе расширенного аппаратного совещания акимата области Абай, передаёт BaigeNews.kz.

На сегодняшний день уборка зерновых завершена на 100%. Намолочено 449,7 тыс. тонн зерна при средней урожайности 15,0 ц/га. Масличные культуры также убраны в полном объеме, что позволило собрать 444,8 тысяч тонн при аналогичной урожайности.

Картофель с площади 5,8 тысяч га показал результат 229,8 ц/га, что в итоге дало 134,2 тысяч тонн продукции. Уборка овощей также завершена – собрано 128,4 тысяч тонн с урожайностью 236,9 ц/га.

На уборочные работы было задействовано 4 тысяч тракторов, 2,4 тысяч комбайнов и 700 жаток. Для бесперебойной работы сельхозтехники было выделено 15,3 тысяч тонн льготного дизельного топлива по цене 250 тенге за литр.

Особое внимание уделено улучшению качества посевного материала. В этом году доля использования элитных сортов семян выросла до 8,3%, что на 0,8% больше, чем в 2023 году. Также внесено 49 тысяч тонн минеральных удобрений, что составляет 100% от запланированного объема.

В рамках обновления машинно-тракторного парка через АО "КазАгроФинанс" закуплено 547 единиц техники на сумму 7 млрд тенге. Хранилища для урожая включают лицензированные элеваторы общей вместимостью 206 тысяч тонн и зернохранилища фермерских хозяйств на 870,9 тысяч тонн.

На весенний посев 2025 года уже заготовлено 39,6 тысяч тонн семян, что составляет 103,3% от необходимого объема. Зябь вспахана на площади 175,8 тысяч га, озимые посеяны на 6,7 тысяч га.