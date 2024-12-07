Сотрудники полиции совместно с местными исполнительными органами, а также управлением гражданской защиты начали рейдовые мероприятия, направленные на пресечение продажи несертифицированных пиротехнических изделий и их ввоза без разрешительных документов, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил заместитель начальника Управления административной полиции области Абай Бакытбек Сыдыкбаев.

"По области Абай с декабря по январь будет проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Пиротехника". Особое внимание мы уделяем осмотру мест массового скопления людей. Также в целях недопущения травматизма среди детей в учебных заведениях, мы проводим разъяснительную работу среди несовершеннолетних", - сказал Бакытбек Сыдыкбаев.

Кроме того, спикер отметил, что за незаконное использование пиротехнических веществ и изделий предусмотрена административная ответственность. К примеру: продажа товаров и иных предметов, свободная торговля которыми запрещена или ограничена законодательством Республики Казахстан, влечет штраф в размере 25 МРП.

"В соответствии с законодательством Республики Казахстан предусмотрено несколько статей, касающихся незаконного оборота. В частности, статья 196, статья 415, статья 436, статья 483 направлены на пресечение незаконной торговли. В их число входят такие понятия, как незаконная торговля товарами или иными веществами, нарушение законодательства Республики Казахстан в области технического регулирования, хранение, учет, использование, перевозка, торговля гражданскими пиротехническими веществами и изделиями, нарушение порядка их уничтожения, ввоза, вывоза и применение пиротехнических изделий в населенных пунктах", - сказал спикер.

Если граждане в течение года после наложения административного взыскания вновь нарушают требования законодательства, то штраф выплачивается в полном объеме. Если говорить конкретно, то для физлиц штраф составляет 135, для должностных лиц и субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций 360, для субъектов среднего предпринимательства 600, для субъектов крупного предпринимательства 1 200 МРП.

В завершение брифинга сотрудники ДП области Абай призвали жителей региона не заниматься незаконной торговлей.