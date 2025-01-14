Область Абай предлагает студентам широкие возможности для получения высшего образования. Современные образовательные инициативы и меры социальной поддержки способствуют созданию доступной и комфортной среды для студентов, передает BaigeNews.kz.

Так, в регионе функционируют три университета: университет имени Шакарима города Семей, Медицинский университет Семей и Alikhan Bokeikhan University. На их базе обучаются 20 667 студентов, из которых 6 618 – обладатели государственных образовательных грантов.

Университет имени Шакарима – один из старейших вузов региона – принимает 6 711 студентов, среди которых 6 333 обучаются по программам бакалавриата, 303 – магистратуры, а 75 – докторантуры. Медицинский университет Семей, известный своим высоким уровнем подготовки, насчитывает 6 035 студентов. Большая часть из них обучается на бакалавриате – это 4 231 человека, резидентура привлекла 993 человека. Еще одним крупным вузом региона является Alikhan Bokeikhan University, где образование получают 7 921 студент, в том числе 7 401 – по программам бакалавриата.

"Для поддержки молодых специалистов акиматом области в 2024 году выделено 200 целевых образовательных грантов для подготовки по приоритетным направлениям. Большая часть из них была предоставлена Университету имени Шакарима - 56 грантов, Медицинскому университету Семей - 51 грант и Alikhan Bokeikhan University - 88 грантов. Особое внимание уделяется абитуриентам из социально-уязвимых категорий. Из 200 грантов 76 были выделены студентам из данной категории", - отметил заместитель акима области Абай Жасулан Сарсебаев.

Ключевую роль в обеспечении комфортного проживания студентов играют общежития. В университетах области функционируют 10 общежитий общей вместимостью 2 280 мест. На сегодняшний день здесь проживают 2 083 студента.

"В Университете имени Шакарима для студентов доступны пять общежитий на 1 074 места, где уже размещены 993 человека. Медицинский университет Семей предоставляет три общежития на 666 мест, которые полностью заселены. В Alikhan Bokeikhan University два общежития на 540 мест, в которых проживают 424 студента. Приоритетное право на места в общежитиях предоставляется детям-сиротам, студентам с инвалидностью и представителям многодетных и малообеспеченных семей", - добавил Жасулан Сарсебаев.

Для студентов из социально-уязвимых слоев населения предусмотрены дополнительные меры поддержки. В Университете имени Шакарима 49 детей-сирот в текущем учебном году проживают в общежитиях бесплатно. Им также выплачивается ежемесячное пособие в размере 10 050 тенге.

Медицинский университет Семей оказывает единовременную финансовую помощь: юношам-сиротам – 165 200 тенге, девушкам-сиротам – 189 650 тенге. В Alikhan Bokeikhan University дети-сироты полностью освобождены от оплаты проживания в общежитиях.

Фото: Акимат Абайской области.