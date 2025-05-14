В области Абай прокуратура Урджарского района выявила сразу 15 работников, устроившихся в Государственный национальный природный парк "Тарбагатай" по поддельным дипломам о высшем образовании, передаёт BaigeNews.kz. Некоторые из инспекторов проработали в парке более десяти лет, не имея соответствующей квалификации.

В отношении всех фигурантов возбуждены досудебные расследования по статье 385 части 3 УК РК - "использование заведомо подложного документа". За подобное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до 160 МРП либо арест на срок до 40 суток.