Таза Қазақстан: В области Абай проходят мероприятия по благоустройству и экологической культуре

Под эгидой программы "Таза Қазақстан", инициированной Главой государства, по всей области Абай прошли масштабные мероприятия по благоустройству, уборке, очистке улиц и др. За период проведения акции в регионе прошло порядка десяти крупных мероприятий, передаёт BaigeNews.kz.

Особое внимание в рамках программы было уделено благоустройству парков и общественных пространств. В городе Семей, на пересечении улиц Найманбаева-Момышулы, состоялось открытие исторического перекрестка, ставшего новой точкой притяжения для горожан и гостей города. Проект включает реставрацию исторических зданий и памятников архитектуры, восстановление их первоначального облика с использованием современных материалов для сохранения исторической ценности объектов. В дополнение к этому развита безопасная инфраструктура, улучшена транспортная доступность, созданы удобные пешеходные зоны, освещение, а также оборудованы парковки для автомобилей.

Почетный гражданин города Семей Зейнолла Токаев подчеркнул значимость программы "Таза Қазақстан" в развитии культуры общества. Одной из ключевых задач для населения является сохранение состояния исторического перекрестка.

"В Семее открылось еще одно общественное пространство, связывающее исторические события нашего города. Наша цель — сохранить его в хорошем состоянии, ведь такие места играют важную роль в сохранении нашего культурного и природного наследия. Для этого важно продолжить работы в рамках программы "Таза Қазақстан". Экологические проблемы и благоустройство территорий не могут быть решены раз и навсегда - они требуют постоянного внимания и усилий. Продолжение этой программы поможет также в формировании экологической культуры у населения, бережного отношения к природе как у детей, так и у взрослых, - сказал Зейнолла Токаев.

Стоит также отметить, работы по благоустройству продолжаются и в других районах области. В Бескарагайском районе все сельские округа приняли участие в очистке территорий в рамках акции "Таза аудан". В ней приняли участие более 100 человек. В селе Караул Абайского района также проведена акция "Чистый парк".

В Аягозском районе в рамках программы "Таза Қазақстан" проведены работы по очистке городских парков от мусора. В акции приняли участие более 50 бойцов трудового отряда "Жасыл ел" и сотрудники учреждений, которые внесли свой вклад в сохранение чистоты и благоустройству родного края. Акция началась в парке имени Абая Кунанбаева и завершилась в парке Куттыбай би.

В районе Жаңасемей проведены работы по благоустройству водоемов. Так, была очищена территория возле озера Мұқыр, к которой присоединились местные жители и молодежь.

Программа "Таза Қазақстан" стала настоящей мобилизацией сил: в ней приняли участие 93 120 человек, включая представителей 3 616 организаций и учреждений. В работе было задействовано 2 063 единиц техники. В результате очищено 87 446 двор, вывезено на полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) 55 109 тонны мусора.

По всей области убрано 239 парков и скверов, благоустроена территория вокруг 296 памятников, отремонтировано 724 квадратных метра брусчатки. Посажено 135 540 деревьев и 8 622 кустарника. Уборочные мероприятия охватили 1062 социальный и 2 248 промышленных объекта, а также 870 водоема, включая искусственные.