В области Абай отметили день работников атомной отрасли

В Национальном ядерном центре РК состоялось торжественное собрание и праздничный концерт, посвященный профессиональному празднику – Дню работников атомной отрасли Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

Мероприятие собрало представителей атомной отрасли, чтобы отметить достижения и успехи специалистов, которые играют ключевую роль в развитии атомной энергетики страны.

Перед участниками совещания с приветственным словом выступил аким города Курчатов Болат Абдралиев. В своем выступлении он подчеркнул важность атомной энергетики для развития Казахстана, подчеркнув, что благодаря усилиям работников этой сферы, страна уверенно движется вперед. В рамках праздника Болат Абдралиев вручил благодарственные письма от имени акима области Абай сотрудникам предприятия, отличившимся в работе, и поблагодарил за труд и самоотверженность.

Выступая с докладом, генеральный директор Национального ядерного центра Республики Казахстан, депутат маслихата области Абай Эрлан Батырбеков остановился на текущих проектах и достижениях центра и отметил важность научных исследований и подготовки квалифицированных специалистов и кадров для атомной промышленности. Он отметил, что сотрудники центра делают все возможное для безопасности и развития атомной энергетики в республике.

В честь профессионального праздника и за многолетнюю плодотворную работу Эрлан Батырбеков вручил сотрудникам предприятия почетные нагрудные знаки казахстанского ядерного общества "Қазақстан Республикасының атом саласының еңбек сіңірген қызметі", почетные грамоты и благодарственные письма министра энергетики РК, грамоты Национального ядерного центра Республики Казахстан.

После официальной части мероприятия состоялся праздничный концерт с участием артистов Городского Дома культуры, подаривший собравшимся прекрасное праздничное настроение.