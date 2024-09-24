В области Абай открылся студенческий центр "ЕС-АЙМАҚ"

В области Абай торжественно открыли новое здание студенческого центра, построенного АО "Каражыра" в честь юбилея Педагогического колледжа имени М. Ауэзова. Двухэтажный центр площадью 2 500 квадратных метров расположен в самом сердце студенческого кампуса и оборудован по последнему слову техники, передаёт BaigeNews.kz.

В новом центре разместились семь специализированных кабинетов и залов, что позволяет одновременно принимать более 500 студентов. Комплекс получил название "Духовный центр ЕС-АЙМАҚ" и будет служить не только для проведения студенческих мероприятий, но и для культурных событий в Семее.

Центральным элементом нового здания стал концертный зал на 300 мест, оборудованный современным ЛЭД-экраном, световым и звуковым оборудованием, а также автоматизированными сценическими механизмами и удобными мягкими креслами. Также установлена современная система кондиционирования и вентиляции с интеллектуальным процессором и функцией очистки воздуха. Здание соединено теплыми переходами с учебным корпусом и общежитием.

Строительство стало возможным благодаря инициативе акима области Абай Нурлана Уранхаева и председателя Совета директоров АО "Каражыра" Владимира Джуманбаева, в рамках программы социальной поддержки регионов со стороны бизнеса.

"Место, где учились такие выдающиеся личности, как Мухтар Ауэзов, Жусупбек Аймауытов, Каныш Сатпаев, Алькей Маргулан, Шакен Айманов и другие, имеет особое значение. Пусть наше подрастающее поколение, наша молодежь вносит вклад в прочность нашей независимости и укрепление духовной мощи нации!" — сказал аким области.

Праздничные мероприятия, посвященные юбилею Педагогического колледжа имени М. Ауэзова, будут продолжаться до 28 сентября. Программа празднования включает международную научно-практическую конференцию, семинар-практикум, фотовыставку, выставку архивных документов, а также открытие тематических учебных кабинетов, посвященных известным выпускникам и преподавателям колледжа.