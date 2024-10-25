В области Абай открыли семь медицинских пунктов ко Дню Республики
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Ко Дню Республики в области Абай в рамках национального пилотного проекта "Модернизация сельского здравоохранения" открылись семь медицинских пунктов, ставших долгожданным событием для жителей сельских населенных пунктов, передаёт BaigeNews.kz.
Новые объекты первичной медико-санитарной помощи теперь работают в селах Салкынтобе Жарминского района, Успенка Бородулихинского района, Улгили-Малши, Биғаш и Шәріптоғай Кокпектинского района, а также Белокаменка и Стеклянка Бескарагайского района.
Жители области с радостью встретили появление столь нужных объектов, особенно в отдаленных населённых пунктах, где раньше доступ к медицинской помощи был ограничен.
"Теперь нам не нужно ехать в районный центр за медицинской помощью, у нас есть свой пункт. Это стало возможным благодаря усилиям государства и поддержке национальных программ. Теперь жители нашего села могут получать необходимые услуги рядом с домом", — сказал житель села Биғаш Хадыр Алимбаев.
Его слова поддержала ветеран педагогики Людмила Соколова, которая отметила важность новой медицинской инфраструктуры для пожилых людей и семей с детьми.
"Появление медпункта — значительное облегчение для нас. Теперь мы сможем получать помощь быстро, не покидая наше село, что особенно ценно для пожилых и семей с маленькими детьми", — поделилась она.
Аким района Айдар Ибраев на церемонии открытия отметил важность медпунктов для улучшения качества жизни в сельской местности.
"Жителям теперь не придется ехать в районный центр, чтобы получить помощь. Это важный шаг в развитии сельского здравоохранения, который позволит жителям чувствовать уверенность и защиту в вопросах здоровья", — отметил аким района.
Эти медпункты, рассчитанные на одновременное обслуживание до 25 человек, оснащены всем необходимым для оказания первой медицинской помощи. В них предусмотрены процедурные кабинеты, физиотерапевтические отделения, аптечные пункты, системы водоснабжения, отопления и электричества. В рамках современных стандартов были созданы удобные подъезды и пандусы, что обеспечивает доступность для маломобильных граждан.
Фото: акимат области Абай
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