В области Абай открылась IT-школа на 1200 мест

В Семее состоялось торжественное открытие новой IT-школы-лицея №50 на 1200 мест. В мероприятии приняли участие аким области Нурлан Уранхаев, общественные деятели, педагоги, родители, около 500 учащихся и средства массовой информации, передаёт BaigeNews.kz.

Новая школа была построена в микрорайоне "Заря" в рамках сотрудничества акимата области Абай и корпоративного фонда "KAZ-Minerals Demeu".

Главная задача новой школы — содействовать решению проблемы нехватки школ в регионе, предоставляя доступное и качественное образование. Школа отвечает современным образовательным стандартам и оборудована новейшими технологиями. В трехэтажном здании размещены кабинеты физики, химии, биологии, информатики, мультимедийные классы, кабинет графики и моделирования, а также лаборатории, телестудия, смарт-классы, кабинеты с 3D-принтерами и робототехникой. Школа располагает актовым залом на 280 мест и столовой на 420 мест. Площадь школы 3,6 га.

Библиотека школы насчитывает более 5000 книг, включая произведения известных казахстанских и зарубежных классиков. В учебном процессе используются не только стационарные компьютеры, но и ноутбуки. Спортивная инфраструктура соответствует высоким стандартам: два спортивных зала, площадки для футбола, волейбола, баскетбола и зона work-out.

Стоит отметить, что в школе есть три отдельных входа для учащихся начальных, средних и старших классов. Для обеспечения безопасности установлены 200 камер видеонаблюдения, а доступ в здание контролируется турникетами. Школа включена в систему антитеррористической защиты.

Основные направления школы включают углубленное изучение естественно-математических наук, программирование, искусственный интеллект, робототехнику, а также професси ональное развитие в области английского языка.

На сегодняшний день в области Абай проводится ряд позитивных изменений в сфере образования. Так, например, в рамках проекта "Комфортная школа" до 2025 года будет открыто 11 новых школ. В ближайшее время планируется открытие Высшего колледжа IT и новых технологий. Кроме того, одним из приоритетных вопросов является строительство объектов дополнительного образования детей. С этой целью, в областном центре начато строительство многофункционального Дворца школьников.