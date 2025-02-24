Подарки, медали, военная музыка, воспоминания и слёзы трогательных встреч. Такой предпраздничный фон царит в Абайской области в преддверии 80-летнего юбилея Победы в Великой отечественной войне. Обратный отсчёт сопровождается военно-патриотическими мероприятиями, и конечно, встречами с ветеранами. Их в регионе осталось всего четыре. Как чувствуют себя участники Великой Отечественной, и какую помощь им оказывают на сегодня, выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК по состоянию на 1 января этого года в Казахстане проживало 120 ветеранов Великой Отечественной войны.

В Абайской области на этот период числилось пять ветеранов. 3 января семейчане попрощались с Екатериной Краснянской, которая скончалась в возрасте 96 лет.

Будучи совсем юной 14-летней девушкой, в 1942 году, она отправилась на фронт. Работала санитаркой в военном госпитале и прошла через все испытания Великой Отечественной войны. Екатерина Семёновна принимала участие в боевых действиях на Волховском и Ленинградском фронтах. За свои заслуги ветеран была награждена орденом "Отечественной войны 2 степени", а также медалями "За оборону Ленинграда", "За Победу над Германией" и другими юбилейными наградами.

На сегодня в области проживает 4 ветерана, все они - в Семее.

Самому возрастному из них - Абдыгали Каймолдину - 103 года. В 2023 году президент Касым-Жомарт Токаев присвоил ему звание "Народный герой" ("Халык кахарманы").

Он воевал на первом Украинском и третьем Белорусском фронтах. Участвовал в боях по освобождению Харькова, Каунаса, Черняковска, Кенигсберга.

Александру Гавриловичу Атавину 1 апреля исполнится 103 года. Он был призван в армию в 1941-м. Воевал на Западном фронте в составе 58-й дивизии. Перевозил тяжёлые миномёты, дважды был ранен. Победу встретил в Австрии в составе Второго Украинского фронта.

Григория Маларова знают не только по его боевым заслугам. 99 летний ветеран в последние годы публикует свои воспоминания в социальных сетях, где подробно рассказывает о своей жизни и участии в войне. Он попал на фронт в 17 лет, и спустя короткое время возглавил расчёт станкового пулемёта 286 дивизии Второго Украинского фронта. Бок о бок с боевыми товарищами он прошёл Эстонию, Польшу и Германию, встретив великий день в Берлине.

Иван Романович Шевцов 1 октября отпразднует 99-й день рождения. В годы войны он принимал участие в битвах за освобождение Польши и Чехословакии, а за свои боевые заслуги был отмечен орденами и медалями.

В этом году Казахстан готовится масштабно отпраздновать юбилей победы. Уже сейчас в регионах проходят различные мероприятия под эгидой этого памятного дня. И в первую очередь - это посещение ветеранов.

Военные, школьники, сотрудники акимата, общественники нередко заглядывают в гости к ветеранам. Буквально на днях к Абдыгали Каймолдину на огонёк зашла целая делегация, чтобы вручить ему нагрудный знак "Почётный ветеран города Семей".

Аким Семея Талгат Муратов, начальник областного департамента по делам обороны, полковник Руслан Омаров и председатель "Совета ветеранов" г. Семей Кенжебай Бердикенов поздравили самого возрастного в области Абай участника ВОВ, а военный оркестр семейского филиала Национально-военно-патриотического центра Вооружённых сил Казахстана исполнил под окнами ветерана знакомые мелодии военных лет.

Кстати, этот визит был нанесён в очень символичный день, а именно за 80 дней до 80-летия Победы.

"Это было 19 февраля. Мы подсчитали, что именно в этот день оставалось ровно 80 дней до великого праздника. Мы посетили наших уважаемых участников Великой Отечественной войны и устроили им небольшой праздник - подарили медаль и организовали выступление военного духового оркестра. Ни мы, ни ветераны не смогли сдержать слёз", - рассказала нам заместитель председателя Совета ветеранов г. Семей Татьяна Игимбаева.

К празднованию 80-летия Победы в Семее запланирован ряд мероприятий, которые имеют социальную направленность.

По инициативе ОО "Совет ветеранов г. Семей" в рамках акции "80 шагов к 80-летию Победы" в преддверии великого праздника в Семее планируется привести в порядок 19 улиц, носящих имена героев Советского союза.

Также в планах Совета ветеранов г. Семей - организация и проведение Форума ветеранов и молодёжи, посвящённого двум дивизиям - 30-ой гвардейской и 8-ой Ямполькой, сформированных в годы войны в Семее. История гласит, что 8-ая стрелковая Ямпольская краснознамённая дивизия сражалась на всех участках Курской битвы. За проявленные отвагу и героизм 46 солдат дивизии получили звание "Героя Советского Союза", 15 из которых из Семипалатинской области. Ещё 12 удостоены звания кавалеров "Ордена Славы" трёх степеней. В планах общественников также проведение смотра-конкурса военно-патриотических песен среди ансамблей, коллективов художественной самодеятельности, учебных заведений, предприятий.

В городской Совет ветеранов входит свыше 160 первичных организаций, предприятий и учебных заведений. Все они в течение года навещают ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий на территории других государств, ветеранов труда и приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны.

Фото: Совет ветеранов г. Семей.

Внимание оказывают кто как может: дарят подарки, помогают по дому, устраивают концерты. А в ответ получают, пожалуй, самый бесценный подарок - воспоминания очевидцев той самой войны и искренние благословения. Кроме того за каждым ветераном закреплена воинская часть.

Навещают ветеранов на протяжении всего года, а не только в преддверии Дня победы. Все памятные даты, государственные праздники и дни рождения очевидцы войны проводят в окружении представителей различных организаций и акиматов, зачастую под музыкальное сопровождение военного духового оркестра.

Военные по традиции дарят ветеранам традиционный сухпаёк казахстанской армии с такими неотъемлемыми атрибутами, как галеты, перловая каша с говядиной, ягодный джем, пакетированные чай и сахар.

Оркестр провожает ветеранов и в последний путь. Этой доброй традиции уже много лет.

Желания участников войны сегодня очень просты и жизненны. Недавно представители организации ветеранов по просьбе Абдыгали Каймолдина организовали для него в его квартире выступление домбриста. Известный в Семее композитор и музыкант Кусмилия Нуркасымов исполнил несколько народных казахских композиций, которые сопровождались слезами и трепетной улыбкой ветерана.

Надо отметить, что в Семее приступили к чествованию 80-летнего юбилея победы едва ли не самыми первыми - ещё в прошлом году. Совет ветеранов совместно с военным штабом в сентябре 2024 года организовали для ветеранов военно-полевую экспедицию.

"Для 80 ветеранов и пенсионеров устроили замечательное путешествие - выезд на учебный военный полигон и угостили полевой кашей. Помню, что в тот день было много эмоций, и главное - состоялся диалог ветеранов с молодёжью", - рассказала Татьяна Игимбаева.

В областном акимате рассказали, что в этом году участникам ВОВ выплатят по пять миллионов тенге, а также вручат медали, утверждённые указом президента "В ознаменование 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

На сегодня в Семее проживает 1176 тружеников тыла, среди которых три узника концентрационных лагерей и один участник блокады Ленинграда.