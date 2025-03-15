Обряд Көрісу, имеющий глубокие исторические корни, в Абайской области отмечают очень масштабно. Люди навещают друг друга после зимы не просто семьями, а целыми районами. Этот пример гостеприимства жители области будут демонстрировать до окончания праздничной декады, которая плавно перейдёт в уникальный культурный проект по поиску талантов. Подробнее о том, как на родине Абая приближают Наурыз, в материале корреспондента BaigeNews.kz.

С приходом весны, когда радуют первые ароматные нотки пробуждающейся земли, во всём Казахстане оживает великолепная традиция — Наурызнама.

Сейчас мы официально называем это явление праздничной общенациональной декадой накануне Наурыза. Но наши предки именно так, на протяжении восьми дней, встречали весну, отдавая дань и уважение каждому дню, который нёс ещё больше тепла и света.

Первый день цикла Наурызнама — Көрісу — символ обновления, прощения и укрепления родственных уз. Этот важный день открывает череду весенних празднеств, знаменуя начало нового года по древнему степному календарю.

В области Абай решили не просто приближать Наурыз в течение недели. Здесь Наурызнама и, в частности, Көрісу, объявили старт полуторамесячной акции "ЕЛДЕН СӘЛЕМ!", направленной на популяризацию национального наследия, укрепление сотрудничества между районами и городами области, а также на масштабное празднование Наурыза.

"С 14 марта по 25 апреля 2025 года в нашей области пройдёт уникальный культурный проект "ЕЛДЕН СӘЛЕМ!". Его цель — масштабирование празднования "Наурыз мейрамы", укрепление сотрудничества между городами и районами в сфере культуры, бизнеса и сельского хозяйства, а также популяризация национального культурного наследия, в том числе творчества Абая", — рассказала корреспонденту BaigeNews.kz заместитель Управления культуры, развития языков и архивного дела области Абай Толкын Берикбекова.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

В дни национальной декады Наурызнама в Абайской области стартует масштабное Көрісу, которое будет продолжаться несколько недель. В течение этого времени районы будут навещать друг друга с подарками в виде концертов, ярмарок, выставок. Делегации артистов организуют на гостеприимной сцене принимающей стороны концерты, которые будут с радостью лицезреть не только гости праздников, но и внимательно наблюдать специальное жюри. Лучшие номера от каждого района войдут в программу Гала-концерта, посвящённого 180-летнему юбилею Абая Кунанбаева, который пройдёт в конце лета либо осенью. Абай Кунанбаев родился 10 августа 1845 года.

"Мы ожидаем, что произойдёт обмен опытом в сфере культуры. За время существования Абайской области это первый конкурс такого масштаба среди районов и городов нашего большого региона. Мы хотим открыть новые лица, увидеть наш культурный потенциал, подметить сильные и слабые стороны. И в результате этого знакомства отобрать лучшие номера для Гала-концерта. Всем известно, что, например, Аксуатский район славится своими артистами, там работает народный театр, Жарминский район своим оркестром, а Курчатов — танцами. У нас очень богатый на таланты регион, и мы должны дать возможность видеть и показывать друг другу такие жемчужины", — поделилась концепцией культурного проекта Толкын Берикбекова.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

География проекта охватит все районы и города области, создав уникальную платформу для культурного обмена и укрепления связей между населёнными пунктами. Творческие коллективы получат возможность продемонстрировать свои таланты жителям соседних и более отдалённых районов. Предприниматели и главы сельского хозяйства смогут обменяться опытом. Представители государственных органов, бизнеса и общественных организаций обсудят перспективы сотрудничества.

Так, например, в гости друг к другу собираются Бородулихинский и Кокпектинский районы. Это два совершенно разных по национальному составу и роду деятельности региона, которые находятся в одной Абайской области, но которые разделяет больше пятисот километров. Бескарагайский район, который славится своими лесами, полями и сельскохозяйственной селекцией, обменяется опытом с Жарминским районом, который развивает животноводство и богат золотоносными месторождениями.

В рамках культурной программы в районах пройдут сельскохозяйственные ярмарки "Ауыл дәмі" с демонстрацией и продажей продукции местных фермеров, дегустацией национальных блюд. Принимающая сторона на безвозмездной основе предоставит гостям из другого района или города концертный зал, место для проведения сельскохозяйственной ярмарки и презентации предпринимательских проектов.

Так, в Бескарагайском районе прошла ярмарка и праздничное театрализованное мероприятие, которое продолжилось праздничной программой.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Одними из первых, кто должен был отправиться на Көрісу, был Урджарский район, знаменитый своей туристической жемчужиной — озером Алаколь. Однако из-за снегопада и заносов делегация не смогла выехать в Аягозский район. Поездка состоится в ближайшие дни.

Стоит отметить, что на протяжении последних дней в Семее стояли довольно холодные ночи, температура опускалась до 25 градусов мороза. Зима не собиралась уходить. Однако именно в первый день декады Наурызнама воздух заметно прогрелся.

Несмотря на морозы и снегопады, в Абайской области день Көрісу прошёл весьма плодотворно. В городских музеях прошли выставки, в районных и сельских домах культуры весну привечали традиционными песнями и обрядами.

Настоящий праздник для ценителей казахского искусства в день Көрісу устроили в музее им. семьи Невзоровых, который часто называют казахстанским Эрмитажем. Здесь открылась выставка с очень весенним названием "Пробуждение Земли". Организаторы называют встречу поэтическим путешествием в мир весеннего обновления и живой природы, а также с дефиле моделей в казахских национальных одеяниях.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

"Здесь, в каждом произведении, отзываются бурные перемены, ознаменованные переходом от холодного молчания зимы к живому дыханию весны. В экспозиции представлены работы известных художников Казахстана и ближнего зарубежья, чьи полотна, как и сама природа, полны энергии и жизненной силы: живопись и графические произведения таких мастеров, как Бочков Ф.Н., Бальхозин И.Б., Осипов В.Г., Загонек В.Ф., а также работы местных художников Гавриленко П.П., Третьякова В.И., Абдулганиева Ш.Г., Протопопова В.В., Яковлева Н.И. и Неудачиной О.А. создают магическое ощущение живого процесса пробуждения природы", — рассказали организаторы выставки. Особое место в экспозиции заняли казахские национальные ювелирные изделия, которые придали выставке сияние и утончённость.

Фото: Музей им. семьи Невзоровых

Одновременно в литературно-мемориальном музее им. Фёдора Достоевского открылась персональная выставка театрального художника Александра Горелова "Мир Абая". Поклонники творчества известного казахского писателя и мыслителя смогут увидеть новый взгляд на его творчество.

Автор запечатлел на своих полотнах сакральные объекты, связанные с выдающимся поэтом: мечеть отца Абая, здание библиотеки, которую посещал поэт, бывая в Семипалатинске, а также театры, которые носят имя мэтра казахской литературы. Особую праздничную атмосферу создают весенние пейзажи.

Фото: Музей им. Ф. Достоевского

В самый главный день общенациональной декады Наурызнама — 22 марта — в Семее пройдёт масштабная культурная программа. На центральной площади установят 15 юрт. По всему городу будет работать до десяти праздничных площадок. Гостей ожидает насыщенный день, включая угощения, зрелищные шоу и яркие поздравления