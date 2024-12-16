  • 16 Декабря, 14:12
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В области Абай ко Дню Независимости открыли хоккейный корт

Зимой здесь можно заниматься хоккеем с шайбой, фигурным катанием, а летом – мини-футболом.

Сегодня, 12:48
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акимат области Абай Сегодня, 12:48
Сегодня, 12:48
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Фото: акимат области Абай

Ко Дню Независимости Бескарагайском районе области Абай открылся новый хоккейный корт, передаёт BaigeNews.kz.

"Открытый хоккейный корт является многофункциональным спортивным объектом: в зимний период здесь можно заниматься хоккеем с шайбой, фигурным катанием, летом – мини-футболом. В дальнейшем здесь планируют проводить различные спортивно-массовые мероприятия", —  сообщили в акимате области.

Планируется, что новый объект сельчанам поддерживать физическую активность, популяризовать массовый спорт и формировать здоровый образ жизни.

Фото: акимат области Абай

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