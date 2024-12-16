Ко Дню Независимости Бескарагайском районе области Абай открылся новый хоккейный корт, передаёт BaigeNews.kz.

"Открытый хоккейный корт является многофункциональным спортивным объектом: в зимний период здесь можно заниматься хоккеем с шайбой, фигурным катанием, летом – мини-футболом. В дальнейшем здесь планируют проводить различные спортивно-массовые мероприятия", — сообщили в акимате области.