В области Абай ко Дню Независимости открыли хоккейный корт
Зимой здесь можно заниматься хоккеем с шайбой, фигурным катанием, а летом – мини-футболом.
Сегодня, 12:48
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Сегодня, 12:48Сегодня, 12:48
140Фото: акимат области Абай
Ко Дню Независимости Бескарагайском районе области Абай открылся новый хоккейный корт, передаёт BaigeNews.kz.
"Открытый хоккейный корт является многофункциональным спортивным объектом: в зимний период здесь можно заниматься хоккеем с шайбой, фигурным катанием, летом – мини-футболом. В дальнейшем здесь планируют проводить различные спортивно-массовые мероприятия", — сообщили в акимате области.
Планируется, что новый объект сельчанам поддерживать физическую активность, популяризовать массовый спорт и формировать здоровый образ жизни.
Фото: акимат области Абай
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