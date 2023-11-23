В области Абай активно проводятся строительные работы

В области Абай до 2025 года будет построено 11 школ на 5 700 мест. Это необходимо для снижения дефицита ученических мест в рамках Нацпроекта "Комфортная школа". На реализацию проекта из Нацфонда РК в 2023 году выделено более восемь миллиардов тенге. Об этом сообщил аким области Абай на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций, передаёт BaigeNews.kz.

В настоящее время активно идёт строительство пяти школ в различных районах города Семей: в жилом районе Карагайлы на 1 200 мест, в поселке Водный на 600 мест, в селе Аксуат на 300 мест, в селе Бескарагай на 300 мест, и в микрорайоне Мясокомбинат города Аягоз на 600 мест. До 2025 года за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования будут построены шести малокомплектных школ, шести пристроек к действующим школам.

Для расширения предоставляемых образовательных возможностей (в области предусмотрено строительство многофункционального дворца школьников. На данный момент разработан проект строительства, получено заключение государственной экспертизы, а общая стоимость проекта оценивается в 11,4 миллиарда тенге.

По поручению Главы государства открыты школы на базе Университета Шакарима "Shakarim High Schoоl" и на базе университета А.Бокейханова "Abay IT-School". Кроме того, университетам области выделены дополнительные 500 образовательных грантов.

Кроме того, до 2025 года в области Абай запланировано строительство 65 объектов первичной медико-санитарной помощи. Объекты будут построены в рамках Нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения".

В Комплексном плане развития области включены также пять медицинских объектов в городе Семей на сумму 100,4 миллиарда тенге. Среди них: многопрофильная больница на 400 койко-мест, многопрофильная детская больница на 300 мест с поликлиникой, областной центр крови, а также поликлиники на правобережной и левобережной частях города Семей.

Отметим, в 2023 году в области Абай проведен средний ремонт 235 километров дорог местного значения. В рамках программы "Ауыл – Ел бесігі" выполнены работы по среднему ремонту внутрипоселковых дорог общей протяженностью 77 км. Доля дорог, находящихся в нормативном состоянии, составила 90%.