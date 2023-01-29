В объективе экшн-камеры: в МЧС показали один вызов пожарного

Фото: МЧС РК

Видео, снятым на экшн-камеру Шухрата Муртаева — огнеборца из Тараза Жамбылской области, поделились в МЧС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кадры двухминутного видео в ускоренном режиме показывают, как Шухрат выезжает по вызову,эвакуирует людей, тушит пожар и в конце-концов снимает каску и падет от усталости.

В МЧС уточнили, что пожар снятый на видео, случился 20 января. На рынке "Аксай" горели кровля и бутик на втором этаже. Площадь пожара составила 1050 квадратных метров при общей площади помещения в 2150. С огнём боролись 64 человек и 17 единиц техники. В пожаре никто не пострадал.