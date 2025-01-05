С 5 января водители легковых автомобилей должны платить 9 долларов, чтобы въехать в час пик в один из самых загруженных районов Нью-Йорка — Манхэттен к югу от 60-й улицы. Власти ожидают, что благодаря этой мере как минимум на 80 тысяч машин меньше будут ежедневно приезжать в так называемую "зону разгрузки заторов", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC Russian .

Стоимость въезда в самый перегруженный район Нью-Йорка зависит от времени дня и типа транспортного средства. Для автомобилей она составляет от 2,25 доллара по ночам до 9 долларов в час пик. Согласно плану городских властей эти тарифы будут действовать до 2028 года.

"Зона разгрузки заторов" охватывает Манхэттен к югу от 60-й улицы. В неё входят Эмпайр-стейт-билдинг, Таймс-сквер и Уолл-стрит.

Плата за въезд в перегруженную зону направлена на борьбу с дорожными пробками в Нью-Йорке. Ещё одна цель — собрать деньги на развитие системы общественного транспорта.

Против платы за въезд в перегруженную зону выступают ассоциация таксистов города и избранный президент США Дональд Трамп. Трамп — уроженец Нью-Йорка — пообещал избавиться от этой схемы, как только он вновь станет президентом.

3 января, суд отклонил просьбу представителей соседнего с Нью-Йорком штата Нью-Джерси заблокировать схему на основании ее влияния на окружающую среду районов, соседствующих с зоной загрузки заторов.