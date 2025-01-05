В Нью-Йорке ввели плату за въезд в зону с дорожными пробками
Против меры выступают ассоциация таксистов и избранный президент Дональд Трамп.
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С 5 января водители легковых автомобилей должны платить 9 долларов, чтобы въехать в час пик в один из самых загруженных районов Нью-Йорка — Манхэттен к югу от 60-й улицы. Власти ожидают, что благодаря этой мере как минимум на 80 тысяч машин меньше будут ежедневно приезжать в так называемую "зону разгрузки заторов", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC Russian.
Стоимость въезда в самый перегруженный район Нью-Йорка зависит от времени дня и типа транспортного средства. Для автомобилей она составляет от 2,25 доллара по ночам до 9 долларов в час пик. Согласно плану городских властей эти тарифы будут действовать до 2028 года.
"Зона разгрузки заторов" охватывает Манхэттен к югу от 60-й улицы. В неё входят Эмпайр-стейт-билдинг, Таймс-сквер и Уолл-стрит.
Плата за въезд в перегруженную зону направлена на борьбу с дорожными пробками в Нью-Йорке. Ещё одна цель — собрать деньги на развитие системы общественного транспорта.
Против платы за въезд в перегруженную зону выступают ассоциация таксистов города и избранный президент США Дональд Трамп. Трамп — уроженец Нью-Йорка — пообещал избавиться от этой схемы, как только он вновь станет президентом.
3 января, суд отклонил просьбу представителей соседнего с Нью-Йорком штата Нью-Джерси заблокировать схему на основании ее влияния на окружающую среду районов, соседствующих с зоной загрузки заторов.
Нью-Йорк два года подряд занимает первое место по загруженности дорог во всём мире по данным компании INRIX, которая анализирует данные о дорожном движении. Согласно отчету компании, автомобили в центре Манхэттена в утренние часы пик двигались со скоростью 17 км/ч в первом квартале 2024 года.