В Нью-Йорке столкнулись два автобуса: пострадали более 80 человек

Фото: Скриншот с видео

Два автобуса столкнулись в Нью-Йорке, в результате пострадал как минимум 81 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал АВС.

Двухэтажный туристический автобус проехал на красный свет и на перекрёстке врезался в городской маршрутный автобус.

С места ДТП были госпитализированы 18 человек были, ещё 63 оказали медицинскую помощь на месте.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.