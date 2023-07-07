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  • В Нью-Йорке столкнулись два автобуса: пострадали более 80 человек
Скриншот с видео Сегодня, 09:49
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Сегодня, 09:49
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Фото: Скриншот с видео

В Нью-Йорке столкнулись два автобуса: пострадали более 80 человек

Два автобуса столкнулись в Нью-Йорке, в результате пострадал как минимум 81 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал АВС.

Двухэтажный туристический автобус проехал на красный свет и на перекрёстке врезался в городской маршрутный автобус. 

С места ДТП были госпитализированы 18 человек были, ещё 63 оказали медицинскую помощь на месте.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Видео: t.me/c
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Сегодня, 09:49
204
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