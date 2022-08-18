В Нур-Султане изменили маршрут автобуса по просьбе горожан

В Нур-Султане 19 августа вводят новый маршрут городского автобуса №60, передаёт BaigeNews.kz. Его скорректировали после многочисленных обращений жителей.

"По многочисленным просьбам жителей и в целях улучшения транспортного обслуживания, с 19 августа маршрут № 60 будет курсировать через новый мост по проспекту Улы дала до железнодорожного вокзала "Нұрлы жол". Это улучшит транспортную связь между левым и правым берегом", - говорится в сообщении City Transportation Systems.

Ознакомиться с новым маршрутом можно ниже или на странице транспортной компании. Кроме того, оно будет размещено в автобусах.