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В Нур-Султане изменили маршрут автобуса по просьбе горожан 18 Августа, 11:17
623

В Нур-Султане изменили маршрут автобуса по просьбе горожан

В Нур-Султане 19 августа вводят новый маршрут городского автобуса №60, передаёт BaigeNews.kz. Его скорректировали после многочисленных обращений жителей.

"По многочисленным просьбам жителей и в целях улучшения транспортного обслуживания, с 19 августа маршрут № 60 будет курсировать через новый мост по проспекту Улы дала до железнодорожного вокзала "Нұрлы жол". Это улучшит транспортную связь между левым и правым берегом", - говорится в сообщении City Transportation Systems.

Ознакомиться с новым маршрутом можно ниже или на странице транспортной компании. Кроме того, оно будет размещено в автобусах.

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#общественный транспорт #автобус #Нур-Султан #Левый берег
18 Августа, 11:17
623
Журналист

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