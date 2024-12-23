В Новый год 15% бонусов за шоппинг с Red+!
Сегодня, 15:34
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Сегодня, 15:34Сегодня, 15:34
24Фото: Kaspi.kz
Предновогодний шопинг в разгаре! Чтобы добавить волшебства в каждый подарок, Kaspi.kz проводит праздничную акцию. С 27 по 31 декабря за любые покупки с Kaspi Red+ в лучших магазинах страны покупатели получат 15% бонусов.
В акции участвуют самые популярные бренды, такие, как Adidas, Bershka, Beautymania, Defacto, Intertop, Koton, LC Waikiki, Mango, MonAmie, Oysho, Sportmaster, Французский Дом, Zara и многие другие. Список всех участников акции можно посмотреть в приложении Kaspi.kz.
Покупайте нарядные платья и туфли, карнавальные костюмы и украшения, подарки для детей, родителей, друзей и коллег, лыжи, санки, коньки, теплую одежду и всё, что еще нужно для веселых длинных новогодних каникул. Радуйте себя и своих близких!
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