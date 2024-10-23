В новых вагонах будут ездить пассажиры поездов маршрута Алматы ― Жезказган
Сегодня, 09:09
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:09Сегодня, 09:09
116Фото: baigenews.kz
В филиал "Южный" АО "Пассажирские перевозки" поступили 12 новых отечественных вагонов: шесть купейных и шесть плацкартных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТЖ.
Вагоны будут использоваться на маршруте поезда №73/74 "Алматы-Жезказган", курсирующего ежедневно.
"Вагоны оснащены кондиционерами, видеонаблюдением, биотуалетами, розетками и USB-разъёмами. Срок службы вагонов — до 40 лет, вместимость поезда — 540 пассажиров в одну сторону", ― сообщили в нацкомпании.
С 2023 по 2024 годы парк перевозчика пополнился 150 новыми вагонами для различных маршрутов.
Самое читаемое
- Суд вернул жительнице Тараза отобранное акиматом жильё
- "Барыс" за полминуты до конца матча вырвал сенсационную победу у минского "Динамо"
- Права сельских работников грубо нарушались в СКО
- Сын Турлыханова проведет остаток срока в колонии
- Бежал из СИЗО в Алматинской области подозреваемый в изнасиловании