В новых вагонах будут ездить пассажиры поездов маршрута Алматы ― Жезказган

В филиал "Южный" АО "Пассажирские перевозки" поступили 12 новых отечественных вагонов: шесть купейных и шесть плацкартных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТЖ.

Вагоны будут использоваться на маршруте поезда №73/74 "Алматы-Жезказган", курсирующего ежедневно.

"Вагоны оснащены кондиционерами, видеонаблюдением, биотуалетами, розетками и USB-разъёмами. Срок службы вагонов — до 40 лет, вместимость поезда — 540 пассажиров в одну сторону", ― сообщили в нацкомпании.

С 2023 по 2024 годы парк перевозчика пополнился 150 новыми вагонами для различных маршрутов.