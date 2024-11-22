В Новой Зеландии объявили эпидемию коклюша

Новая Зеландия находится на ранней стадии эпидемии данного заболевания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

"В настоящее время Новая Зеландия находится на ранних стадиях эпидемии коклюша, и сейчас принимаются скоординированные на национальном уровне ответные меры. <...> Число случаев заболевания по всей стране стабильно росло в течение нескольких недель, и к настоящему времени достигло уровня, соответствующего пороговым значениям для объявления национальной эпидемии", - говорится на сайте ведомства.

С 19 октября по 15 ноября в стране выявили 263 новых случая заражения коклюшем, что стало наиболее высоким показателем за 2024 год.

В связи с текущей ситуацией акцентируется важность проведения вакцинации для детей грудного возраста и беременных женщин. Вакцинация рекомендуется для детей, начиная с трех месяцев, и для беременных на сроке от 16 недель.