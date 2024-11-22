В Новой Зеландии объявили эпидемию коклюша
Министерство здравоохранения Новой Зеландии сделало официальное заявление о начале эпидемии коклюша на территории страны.
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Новая Зеландия находится на ранней стадии эпидемии данного заболевания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
"В настоящее время Новая Зеландия находится на ранних стадиях эпидемии коклюша, и сейчас принимаются скоординированные на национальном уровне ответные меры. <...> Число случаев заболевания по всей стране стабильно росло в течение нескольких недель, и к настоящему времени достигло уровня, соответствующего пороговым значениям для объявления национальной эпидемии", - говорится на сайте ведомства.
С 19 октября по 15 ноября в стране выявили 263 новых случая заражения коклюшем, что стало наиболее высоким показателем за 2024 год.
В связи с текущей ситуацией акцентируется важность проведения вакцинации для детей грудного возраста и беременных женщин. Вакцинация рекомендуется для детей, начиная с трех месяцев, и для беременных на сроке от 16 недель.
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