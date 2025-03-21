В жилом комплексе на левобережье Астаны произошёл пожар, передаёт BaigeNews.kz.

Видео, на котором чёрный дым поднимается над новостройками в районе Есиль, появилось в Сети.

Как сообщает МЧС РК, пожар произошёл по улице Жошы Хан.