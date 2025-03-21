  • 22 Марта, 00:56
  • BAIGENEWS

В новостройке на левобережье Астаны произошёл пожар

Пострадавших нет.

Вчера, 23:21
АВТОР
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Telegram / Astanovka98 Вчера, 23:21
Вчера, 23:21
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Фото: Telegram / Astanovka98

В жилом комплексе на левобережье Астаны произошёл пожар, передаёт BaigeNews.kz.

Видео, на котором чёрный дым поднимается над новостройками в районе Есиль, появилось в Сети.

Как сообщает МЧС РК, пожар произошёл по улице Жошы Хан. 

"На открытой территории новостройки произошло загорание складированной минваты на площади 10 квадратных метров. Потушено до прибытия. Пострадавших нет", – сообщили в МЧС. 

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