В новостройке на левобережье Астаны произошёл пожар
Пострадавших нет.
Вчера, 23:21
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Вчера, 23:21Вчера, 23:21
198Фото: Telegram / Astanovka98
В жилом комплексе на левобережье Астаны произошёл пожар, передаёт BaigeNews.kz.
Видео, на котором чёрный дым поднимается над новостройками в районе Есиль, появилось в Сети.
Как сообщает МЧС РК, пожар произошёл по улице Жошы Хан.
"На открытой территории новостройки произошло загорание складированной минваты на площади 10 квадратных метров. Потушено до прибытия. Пострадавших нет", – сообщили в МЧС.
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