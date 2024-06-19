Девочка наелась конфет и умерла в российском регионе

В Новосибирской области учащаяся начальной школы скончалась после того, как съела большое количество конфет на голодный желудок. Об этом газете "КП-Новосибирск" рассказала ее родственница, передаёт BaigeNews со ссылкой на osnmedia.ru.

Когда у ребенка началась рвота, взрослые вызвали скорую. Медики ехали около 20 минут. В это время они консультировали по телефону. "Но в итоге, у девочки дыхание прервалось", - прокомментировала родственница девочки.

Врачи откачали пациентку. Ее доставили в больницу. Однако школьница умерла в реанимации.

В управлении Следственного комитета по региону России сообщили СМИ о проведении проверки по факту смерти несовершеннолетней в Новосибирске.