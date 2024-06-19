Девочка наелась конфет и умерла в российском регионе
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Новосибирской области учащаяся начальной школы скончалась после того, как съела большое количество конфет на голодный желудок. Об этом газете "КП-Новосибирск" рассказала ее родственница, передаёт BaigeNews со ссылкой на osnmedia.ru.
Когда у ребенка началась рвота, взрослые вызвали скорую. Медики ехали около 20 минут. В это время они консультировали по телефону. "Но в итоге, у девочки дыхание прервалось", - прокомментировала родственница девочки.
Врачи откачали пациентку. Ее доставили в больницу. Однако школьница умерла в реанимации.
В управлении Следственного комитета по региону России сообщили СМИ о проведении проверки по факту смерти несовершеннолетней в Новосибирске.
"Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту смерти несовершеннолетней в одном из медицинских учреждений города Новосибирска", — отметили в региональном управлении СК.
Самое читаемое
- Начальник колонии задержан в Акмолинской области
- До 70 процентов госслужащих могут перевести на удалёнку в Астане
- Акимат Астаны объявил конкурс с главным призом в 1 млн тенге
- Лжекомпозитора задержали в Алматы по заявлению артистов
- Жестокое убийство казахстанки в Германии: появились новые подробности