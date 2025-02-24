В алматинском аэропорту произошла коммунальная авария – в одном из помещений Терминала 2 разорвало трубопровод, и вода потекла с потолка. Видео с места инцидента появилось в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.

В пресс-службе аэропорта пояснили, что подрядная организация устанавливала резервный водопровод между терминалами. 23 февраля, во время тестового запуска, на одном из соединений произошел разрыв, что привело к кратковременной утечке воды в зале ожидания.

Авария была быстро устранена, и она не повлияла на работу аэропорта и безопасность пассажиров.

Администрация аэропорта извинилась за неудобства и поблагодарила пассажиров за понимание.

Стоит отметить, что новый терминал воздушной гавани открылся только летом прошлого года. На его строительство было направлено более 200 миллионов долларов.

Почти сразу после открытия на территории нового терминала треснул фасад. Кадры лопнувшего стекла также "гуляли" в социальных сетях.