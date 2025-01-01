В новогоднюю ночь в Казахстане родился 181 малыш
Больше всего младенцев появилось на свет в Туркестанской области.
Сегодня, 10:35
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:35Сегодня, 10:35
105Фото: Минздрав РК
В новогоднюю ночь в роддомах Казахстана родился 181 ребенок: 105 мальчиков и 76 девочек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.
А в Мангистауской области под новый год на свет появилась двойня.
"Самое большое количество новорожденных, родившихся в праздничную ночь, зарегистрировано в Туркестанской области – 34 малыша, на втором месте – Алматы и Алматинская область, где появились на свет по 17 новорожденных и замыкает тройку лидеров по рождаемости город Шымкент, здесь 16 семей отметили пополнение", — сообщили в Минздраве РК
В Астане в новогоднюю ночь появились на свет 10 малышей, ровно как и в прошлом году на эту дату.
Самое читаемое