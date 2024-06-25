В новое жильё заезжают пострадавшие от наводнения в СКО

Переезжают в теперь уже собственные дома пострадавшие от паводка минувшей весной жители Кызылжарского района. Там после схода воды комиссия признала аварийными порядка трехсот домов. Более 30 семей уже обзавелись новым жильём, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Светлана и Сергей Корабельниковы тянуть с выбором нового жилья не стали. Выбирали по душе. Посмотрев дом в соседнем ауле, долго не раздумывая выбрали его: большой и просторный по улице Пушкина.

"Мы быстро сориентировались, после того, как нам сообщили о том, что наш дом идёт под снос. Мы сразу с мужем поехали искать дом, жилье. Посмотрели, может быть, три-четыре дома и решили остановиться на этом доме. Достаточно быстро собрали все документы, сдали и ждали мы не долго. Наверное, через неделю нам позвонили и сказали, что вам одобрено".

Прежде семья жила в соседнем селе Прибрежное. В паводок их дом накрыла вода, а деревня оказалась отрезанной от всего мира. Добирались до Петропавловска сельчане только вплавь. Тот тяжёлый период в жизни Корабельниковы вспоминают с содроганием.

"Мы там прожили 10 лет. Всего не спасёшь, как показало наводнение. Стихия страшная сила... Когда переезжали в Прибрежное, тоже начинали с нуля. Дом свой любили, благоустраивали. Но вода оказалась беспощадна. Теперь будем жить здесь. Этот дом похож на наш прежний. У нас двое детей 11 и 9 лет. Нам здесь будет уютно и комфортно. Теперь вновь начинаем жизнь практически с начала", - говорит Светлана.

Перебраться в соседний аул семья решила без колебаний. В эти края большая вода не дойдёт: риск подтопления минимален. Поэтому переживать о том, что стихия снова отберёт их кров, нет причин.

"Здесь большая кухня, спальня, детская, просторный зал. Отдельная кочегарка. Все коммуникации в дом проведены. Гараж, огород. Планируем ещё баню построить. Она должна быть в каждом частном доме, считаю. Некоторую мебель прежние жильцы нам оставили. В детской будет комната дочери. Мне кажется, ей очень понравится здесь. Уютно, светло. Солнечная сторона. Кстати, здесь остаётся диван", - объяснила Светалана.

Ещё до переезда бывшие владельцы участка пошли на встречу Корабельниковым и позволили им начать облагораживать огород. Новосёлы посадили саженцы, помидоры, картошку.

"У нас на старом участке осталась пристройка. Хочу её разобрать и из материала построить баню. Дом, в принципе, особого ремонта не требует. Всё сделано хорошо. Косметический ремонт тоже неплохой. Будем обживаться", - ответил глава семьи Сергей.

Вместе с четой Корабельниковых ключи от нового жилья получила ещё 31 семья. Всего же в Кызылжарском районе после наводнения аварийными комиссия признала 300 домов.

"Из-за паводка в районе пострадало 1,5 тысячи домов в разных сёлах. Сейчас главная задача обеспечить жильём всех, кто лишился его этой весной. Большинство отдают предпочтение жилым объектам в ауле Бесколь. Люди приходят за консультацией, приходят сразу с готовыми документами", - объясняет председатель комиссии по распределению жилья в Кызылжарском районе Алма Нургалиева.

Тем временем в области ремонтируют порядка 700 пострадавших в паводок домов. Помимо этого восстанавливают и разрушенную наводнением инфраструктуру.

Ремонт и восстановление домов проводят мехбригады из 600 человек из районов области. Ожидают ремонта ещё порядка 1200 тысяч домов. Снесено более двухсот домов. На вторичном рынке жилья для пострадавших на средства меценатов приобретено 450 квартир.