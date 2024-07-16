В новое жильё заехали около 900 пострадавших от паводка семей в Петропавловске

Спустя три месяца после наводнения больше половины оставшихся без крыши над головой петропавловцев заселились в новое жильё. Новосёлы обустраиваются на новом месте и строят планы на будущее, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Наводнение оставило без крыши над головой более двух тысяч семей областного центра. Ещё три месяца назад они с болью в сердце наблюдали, как подступающая вода скрывает под собой их дома. Существенную часть имущества жители спасти не смогли. По большому счёту, потому что не верили в силу стихии. А когда убедились в масштабах, было уже поздно.

"Мы не думали, что такая волна будет. Как и многие просто подняли мебель чуть выше. Ничего не забрали, кроме документов. Дом наш был на горе, в микрорайоне Косогор. Конечно, не ожидали, что вода окажется такой большой. Жалею, что вовремя не вывезли вещи", - рассказывает горожанин Жасулан Аубакиров.

Вместе с супругой и двумя детьми все три месяца после паводка они скитались по съёмным квартирам. Сейчас они перебираются в новый, построенный за счёт меценатов микрорайон.

"Мы стали жителями нового микрорайона Бирлик. Кто-то говорит, что слишком далеко от центра, что ещё не обжитый он. Но главное, что мы не на горе, и маловероятно, что вода доберётся сюда. А обжить не проблема. Сейчас с соседями начнём облагораживать новый уголок города. Я как зашёл в дом, мне всё понравилось. И планировка удобная, у кочегарки есть отдельный вход. Комнаты просторные, светлые. Мы, можно сказать, улучшили свои жилищные условия. В старом доме было 50 квадратов. Здесь 80. Мебель закупим, кухню обустроим. На семью хватит", - говорит Жасулан.

Семья Аубакировых в день вручения ключей привезла с собой котёнка. Хвостатый сразу выбрал себе место по душе - на хозяйской кровати. Новосёлы считают это хорошим знаком.

фото автора.

В новый микрорайон, возводимый специально для оставшихся без жилья горожан, уже заселилось 186 семей. Всего же на окраине Петропавловска к осени появится целый минигородок. Микрорайону дали название. Сейчас продолжается строительство остальных более пятисот частных домов.

По словам городских чиновников, в этом месяце в новые дома заселятся ещё 90 пострадавших семей.

Тем временем ранее затопленные микрорайоны существенно проредили. В областном центре снесено уже 540 пострадавших в период наводнения домов. По улицам практически в шахматном порядке появились пустующие участки. Ещё три месяца назад здесь стояли жилые дома. Лишь менее 800 владельцев затопленных участков смогут вернуться в свои дома.

"В Петропавловске признано аварийным 1696 домов. Ремонту подлежит 757 объектов. Проводится восстановление жилых домов. Многие люди делают за счёт собственных сил. Остальные либо уже переселились в новое жильё, либо стоят перед выбором. Квартиры выбрали 1116 владельцев пострадавшей недвижимости. Более 700 уже подобрали квартиры и заключаются договора. Остальные на стадии подбора квартир. Стараемся максимально при выборе квартир учесть пожелания людей. До 1 октября все вопросы по паводковой ситуации закроем", - ответил аким Петропавловска Серик Мухамедиев.

От самого масштабного за последние 80 лет наводнения в Петропавловске напоминают и приплывшие, до сих пор не известно чьи домики. Зацепившись за деревья, они так и остались стоять в зарослях на окраине города.