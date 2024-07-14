В НОК отреагировали на слухи о зарплате Головкина

В Национальном Олимпийском комитете отреагировали на информацию о зарплате президента организации — легенды бокса Геннади Головкина, передаёт BaigeNews.kz

"В социальных сетях появились ролики на тему суммы зарплаты Геннадия Головкина на посту президента Национального Олимпийского комитета Казахстана. НОК Казахстана официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Свою деятельность на посту президента НОК Геннадий Головкин осуществляет на общественных началах. Его должность является неоплачиваемой. А мотивация при этом не связана ни с финансами, ни с политической карьерой", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в первую очередь его работа направлена на помощь казахстанскому спорту, а также на укрепление авторитета НОК Казахстана в международном спортивном сообществе.