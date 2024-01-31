В ночное время планируют проводить ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Астаны

С 1 мая 2024 года в аэропорту столицы Казахстана вводятся ограничения в связи с проведением капитального ремонта взлетно-посадочной полосы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан.

В КГА сообщили, что с 1 мая по 24 декабря 2024 года в период с 22:00 до 06:00 часов аэродром Астаны будет закрыт для приема и выпуска воздушных судов.

"Данное мероприятие не окажет негативного воздействия на качество предоставляемых аэропортом услуг. В свою очередь, работы по капитальному ремонту взлетно-посадочной полосы будут проведены с соблюдением всех необходимых строительных норм и стандартов безопасности при осуществлении постоянного мониторинга со стороны Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и Авиационной администрации Казахстана", - подчеркнули в ведомстве.

Также в комитете напомнили, что действующая взлетно-посадочная полоса аэропорта была введена в эксплуатацию более 20 лет назад, и проведение капитального ремонта взлетно-посадочной полосы было первоочередной задачей со стороны инвестора в период доверительного управления.