В ночное время планируют проводить ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Астаны
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С 1 мая 2024 года в аэропорту столицы Казахстана вводятся ограничения в связи с проведением капитального ремонта взлетно-посадочной полосы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан.
В КГА сообщили, что с 1 мая по 24 декабря 2024 года в период с 22:00 до 06:00 часов аэродром Астаны будет закрыт для приема и выпуска воздушных судов.
"Данное мероприятие не окажет негативного воздействия на качество предоставляемых аэропортом услуг. В свою очередь, работы по капитальному ремонту взлетно-посадочной полосы будут проведены с соблюдением всех необходимых строительных норм и стандартов безопасности при осуществлении постоянного мониторинга со стороны Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и Авиационной администрации Казахстана", - подчеркнули в ведомстве.
Также в комитете напомнили, что действующая взлетно-посадочная полоса аэропорта была введена в эксплуатацию более 20 лет назад, и проведение капитального ремонта взлетно-посадочной полосы было первоочередной задачей со стороны инвестора в период доверительного управления.
"Реализация данного крупного проекта будет осуществляться за счет частных средств инвестора и направлена в первую очередь на обеспечение безопасности полетов и улучшение качественных характеристик аэродромных покрытий для приема всех видов воздушных судов без ограничений.
В связи с возможным внесением изменений в расписания выполнения рейсов, пассажирам рекомендуется уточнять статус рейса в справочных службах авиакомпаний, приложениях и службах аэропорта", - отметили в КГА.