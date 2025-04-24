Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на открытии XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана, отметил, что Пасха в Казахстане вновь стала символом межнационального согласия и единства. В этом году светлый праздник совпал как для православных, так и для католиков - редкое совпадение, которое придало торжеству особую символику. Торжества прошли в атмосфере дружбы и уважения к вероисповеданию каждого.

Глава государства отметил, что в преддверии Пасхи митрополит Астанайский и Казахстанский Александр был удостоен высокой государственной награды - ордена "Достық" I степени. Награда приурочена к 15-летию его служения в митрополичьем округе и стала признанием его вклада в укрепление духовных основ и межконфессионального диалога в стране. Этот жест стал ярким примером государственной политики уважения ко всем религиям и культуре мирного сосуществования.

Касым-Жомарт Токаев еще раз поздравил всех христиан Казахстана с этим праздником и подчеркнул, что зарубежные гости неизменно удивляются гармонии, с которой в Казахстане сосуществуют разные традиции, языки и обычаи. Это особенно контрастирует с отказом от мультикультурализма и изоляционистскими тенденциями, охватившими ряд стран Запада.

"Нам нужно уделять особое внимание поистине народным праздникам, которые являются частью нашего менталитета и образа жизни. Наурыз, Масленица, Сабантуй и другие народные праздники – это не просто веселые гулянья, а живое отражение быта, духа и истории нашей нации. В них переплетаются традиции, языки, обычаи многочисленных этносов Казахстана, рождается подлинное единство в многообразии", - отметил Президент.

Ранее мы сообщали, что Глава государства подчеркнул важность исторической памяти, национального единства и семейных ценностей как основы казахстанской идентичности.