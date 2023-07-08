В Нидерландах из-за проблем с беженцами распалась правящая коалиция

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Правящая коалиция в Нидерландах распалась. Об этом сообщил премьер-министр Марк Рютте, добавив, что в ближайшее время подаст прошение об отставке правительства королю Виллему-Александеру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Коалиция во главе с Рютте не сумела договориться по поводу реформы права на получение убежища в стране. Последние месяцы она вела переговоры о сокращении потока прибывающих в королевство беженцев. Предложения включали создание двух категорий убежища — временного для людей, спасающихся от конфликтов, и постоянного для тех, кто пытается избежать преследований, — а также сокращение числа родственников, которым разрешено присоединиться к лицам, ищущим убежище в Нидерландах.

Обсуждения выявили идеологические разногласия в коалиции между двумя партиями, которые не поддерживают жесткое ограничение миграции — "Демократы 66" и "Христианский союз", — и двумя, выступающими за жесткие меры - консервативной Народной партией за свободу и демократию и партией "Христианско-демократический призыв".

Нынешнее коалиционное правительство Нидерландов — четвёртое по счету, которое возглавлял Марк Рютте. Кабинет министров был сформирован в январе 2022 года после самых продолжительных коалиционных переговоров в политической истории страны. Провал многомесячных переговоров по спорному вопросу может привести к новым выборам в парламент Нидерландов в конце года. Кабинет Рютте, судя по всему, будет исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.

Количество заявлений о предоставлении убежища в Нидерландах в 2022 году возросло на треть и превысило 46 000, отмечает Reuters. В этом году этот показатель, как ожидается, вырастет до более чем 70 000, что станет новым максимумом с 2015-го.

Это может создать значительную нагрузку на учреждения по предоставлению убежища в стране, указывает агенство. По его данным, в течение нескольких месяцев в 2022 году сотни беженцев были вынуждены спать на открытом воздухе, практически не имея доступа к питьевой воде, надлежащим санитарным условиям или медицинскому обслуживанию. Рютте заявлял, что условия для беженцев будут улучшены, в частности, за счет сокращения их числа.