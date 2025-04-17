Исторический момент для правосудия: Кружной суд Роттердама впервые использовал искусственный интеллект (ИИ) при подготовке уголовного приговора. Нет, роботы ещё не выносят решения о судьбах людей - но уже помогают объяснять, почему суд выбрал то или иное наказание.

ИИ использовали при составлении мотивировочной части приговора - той самой, где суд объясняет логику своего решения. Судьи и секретарь загрузили основные данные дела в систему, после чего алгоритм сгенерировал черновик текста. Этот документ проверили и доработали вручную - ИИ не принимал никаких юридических решений.

"Технология помогла ускорить процесс и сделать текст более структурированным," - отметили в суде. По словам сотрудников, эксперимент прошёл успешно.

Тем не менее, к массовому внедрению технологии пока не готовы: остаются вопросы безопасности. Судьи опасаются, что передача чувствительной информации в общедоступные ИИ-сервисы может нарушить конфиденциальность.

Решение, которое сейчас обсуждается: создать закрытую нейросеть специально для судов. В неё можно было бы загрузить тысячи опубликованных приговоров - и на их основе обучать ИИ, способного выдавать точные и грамотные черновики под конкретные дела.

Ранее мы сообщали, что ученые смогут прогнозировать лесные пожары с помощью ИИ.