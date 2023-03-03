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  • В нескольких областях Казахстана закрыли дороги из-за непогоды
elorda.info Сегодня, 09:36
71
Сегодня, 09:36
71
Фото: elorda.info

В нескольких областях Казахстана закрыли дороги из-за непогоды

Из-за ухудшения погодных условий дороги республиканского значения временно закрыты в двух регионах страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал QazAvtoJol .

По состоянию на 09:00 3 марта в двух областях в связи с ухудшением погодных условий введено временное ограничение движения на четырёх участках автодорог республиканского значения:

Абайская область – два участка:

  • Алматы - Усть-Каменогорск, 971-1013-й километры, участок село Калбатау - граница Восточно-Казахстанской области, для всех видов автотранспорта;
  • Усть-Каменогорск - Семей, 103-198-й километры, участок граница Восточно-Казахстанской области - Семей, для всех видов автотранспорта.

Восточно-Казахстанская область - два участка:

  • Алматы - Усть-Каменогорск, 1013-1068-й километры, участок граница Абайской области - поворот на поселок Касым Кайсенова, для всех видов автотранспорта;
  • Усть-Каменогорск - Семей, 10-103-й километры, участок село Герасимовка - граница Абайской области, для всех видов автотранспорта.
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BaigeNews.kz
Сегодня, 09:36
71
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