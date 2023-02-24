open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • В нескольких областях Казахстана закрыли дороги из-за непогоды
publicdomainpictures.net Сегодня, 08:59
109
Сегодня, 08:59
109
Фото: publicdomainpictures.net

В нескольких областях Казахстана закрыли дороги из-за непогоды

В семи регионах страны временно перекрыли дороги из-за их метели и гололёда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал QazAvtoJol.

Речь идёт 18 участках автодорог республиканского значения.

"Ограничение действует на 2 018 километрах республиканских трасс. Это восемь процентов от общей сети автодорог республиканского значения. Участки республиканских трасс закрыты в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях",- говорится в сообщении.

На республиканской сети работает 400 единиц спецтехники и 530 дорожных рабочих. 

Ограничения действуют, пока погода не нормализуется и дорожное полотно не очистят от снега.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#закрытие трасс #Казавтожол #дороги #транспорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:59
109
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх