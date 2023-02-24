В нескольких областях Казахстана закрыли дороги из-за непогоды

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В семи регионах страны временно перекрыли дороги из-за их метели и гололёда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал QazAvtoJol.

Речь идёт 18 участках автодорог республиканского значения.

"Ограничение действует на 2 018 километрах республиканских трасс. Это восемь процентов от общей сети автодорог республиканского значения. Участки республиканских трасс закрыты в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях",- говорится в сообщении.

На республиканской сети работает 400 единиц спецтехники и 530 дорожных рабочих.

Ограничения действуют, пока погода не нормализуется и дорожное полотно не очистят от снега.