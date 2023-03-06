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Акорда Сегодня, 13:13
342
Сегодня, 13:13
342
Фото: Акорда

В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда

Касым-Жомарт Токаев принял в Акорде председателя Высшей аудиторской палаты Наталью Годунову, передает BaigeNews.kz. В ходе встречи президент заслушал отчет о работе аудиторской палаты за 2022 год.

"Всего за отчетный период проведено 20 аудиторских мероприятий на 124 объектах с охватом порядка пяти триллионов тенге бюджетных средств. Наталья Годунова также проинформировала Касым-Жомарта Токаева о запланированных аудиторских и экспертно-аналитических мероприятиях высшего органа аудита в текущем году. В их числе аудиты в теплоэнергетическом комплексе, а также в министерствах индустрии и инфраструктурного развития, экологии и природных ресурсов, труда и социальной защиты населения и другие", - говорится на сайте Акорды. 

Глава государства дал ряд конкретных поручений по дальнейшей трансформации Высшей аудиторской палаты и развитию системы государственного аудита.

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#Акорда #Высшая аудиторская палата #Наталья Годунова
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:13
342
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