В непростых условиях важно сохранить приверженность базовым принципам ШОС - Шавкат Мирзиёев
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На заседании Совета глав государств-членов ШОС выступает президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Шавкат Мирзиёев сообщил, что товарооборот Узбекистана со странами ШОС увеличился на 20% в прошлом году, с начала 2024 года еще на 15%
"К сожалению, противостояние и соперничество. Как результат рост геополитической напряженности. Все чаще нарушаются нормы и принципы международного права. К сожалению, имеющиеся у мирового сообщества инструменты потеряли свою эффективность в разрешении нарастающих кризисов и проблем. В столь непростых условиях чрезвычайно важно сохранить и еще больше укрепить нашу приверженность базовым принципам ШОС", - отметил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Глава Узбекистана заявил о необходимости разработки программы технологий будущего.
"На наш взгляд, переход к цифровой экономике и внедрение ИИ, передовых IT решений имеют определяющее значение для конкурентоспособности наших стран. В целях обмена знаниями, опытом и лучшими практиками развития системы взаимодействия в IT парках выступаем за разработку программы технологий будущего", - сказал он.