В непростых условиях важно сохранить приверженность базовым принципам ШОС - Шавкат Мирзиёев

На заседании Совета глав государств-членов ШОС выступает президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Шавкат Мирзиёев сообщил, что товарооборот Узбекистана со странами ШОС увеличился на 20% в прошлом году, с начала 2024 года еще на 15%

"К сожалению, противостояние и соперничество. Как результат рост геополитической напряженности. Все чаще нарушаются нормы и принципы международного права. К сожалению, имеющиеся у мирового сообщества инструменты потеряли свою эффективность в разрешении нарастающих кризисов и проблем. В столь непростых условиях чрезвычайно важно сохранить и еще больше укрепить нашу приверженность базовым принципам ШОС", - отметил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Глава Узбекистана заявил о необходимости разработки программы технологий будущего.