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В некоторых сёлах Казахстана население больше, чем в городах - МНЭ
Сегодня в мажилисе обсуждали вопрос численности населения сёл. Депутат Павел Казанцев сообщил, что в Казахстане есть аулы, которые по количеству жителей давно претендуют на статус городов, передает BaigeNews.kz.
"Сегодня есть примеры сёл с численностью до 50 тысяч человек, особенно на юге, которые давно уже должны иметь статус городов с малой численностью населения, сельхоз экономикой и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Сколько таких примеров по стране, и как вы собирается приводить их в соответствие с стандартами?", - спросил мажилисмен.
Министр национальной экономики Алибек Куантыров подтвердил, что действительно некоторые сёла опережают города по численности населения.
"Есть 13 городов с населением меньше 10 тысяч чел, и есть 72 села с населением более 10 тысяч человек. При этом 18 сел имеют численность населения более 30 тысяч человек. Это Бейнеу и Атамекен в Мангистауской области, Карабулак в Туркестанской области.
А также есть ряд городов с численностью меньше 3-4 тысяч чел. Это Жем, Темир в Актюбинской области. Степняк в Акмолинской области - 3,5 тысяч человек", - сообщил он.
По его словам, соответствующие поправки в "Закон об административно-территориальном устройстве" были внесены в 2021 году. И тогда же было дано время местным исполнительным органам внести свои предложения в течение ближайшего времени. Однако, по словам министра, МНЭ не получило ни одного предложения от акиматов для того, чтобы статус этих городов изменить, сделать их сёлами, либо наоборот, поменять статус некоторых сел на статус городов.
"Когда у нас будет обновленный список, мы можем уже по разным программам, таким как " Ауыл – Ел бесігі", "С дипломом - в аул" работать и направлять точечные средства", - сообщил Куантыров.
Депутат Казанцев попросил министра прислать список акимов, которые не подали заявки на изменение статуса сёл или городов, где они работают.
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